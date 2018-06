Berlin (dpa) - Marguerita ist 65 Jahre alt, ihr Mann ist gestorben. Und ihr Haus in Kanada, das hat die Tochter einfach verkauft. Ins Altenheim aber will die Großmutter keinesfalls, egal, ob das der Tochter nun passt oder nicht.

Marguerita hat ganz eigene Pläne: Unbedingt möchte sie zum Papst nach Rom. Also macht sich die rüstige Oma eines Nachts allein auf den Weg nach Italien. Dort warten so einige Überraschungen auf sie. Regie bei «Omamamia» hat Tomy Wigand geführt, der schon Filme inszeniert hat wie «Das fliegende Klassenzimmer». Die Hauptrolle in dieser Generationen-Komödie spielt die legendäre Marianne Sägebrecht («Out of Rosenheim»).

(Omamamia, Deutschland 2012, 105 Min., FSK ab 0, von Tomy Wigand, mit Marianne Sägebrecht, Annette Frier, Miriam Stein)

