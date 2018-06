New York (SID) - Die Wechselfrist in der US-amerikanischen Football-Profiliga NFL wird wegen des Hurrikans Sandy um zwei Tage nach hinten verschoben. Statt bis Dienstag dürfen die Klubs nun bis Donnerstag neue Spieler verpflichten. Der Wirbelsturm sollte noch am Montag auf die Ostküste treffen.

Die NFL und viele Klubs hatten ihre Büros am Montag geschlossen. Dadurch sei es nicht möglich, die für Transfers notwendigen Papiere zu bearbeiten, hieß es in einer Mitteilung der Liga.

US-Präsident Barack Obama hat für die gefährdeten Regionen bereits den Notstand ausgerufen. Es wird unter anderem erwartet, dass nach der Ankunft von Sandy Millionen von Menschen ohne Strom sein werden.

Unmmittelbar vor dem Saisonbeginn Anfang September hatte die NFL schon einmal die Wechselfrist verschoben. Neuer Stichtag war der Dienstag nach dem achten Spieltag. Davor waren Trades nur bis zum Dienstag nach der sechsten Woche der Spielzeit möglich gewesen.