Marseille (AFP) In der Affäre um hunderttausende gesundheitsgefährdende Brust-Implantate kommt der Gründer der französischen Firma PIP wieder frei. Ein Richter habe die Freilassung des 73-jährigen Jean-Claude Mas unter Auflagen angeordnet, teilte dessen Anwalt Yves Haddad am Montag mit. Mas war seit Anfang März wegen der defekten Implantate in Untersuchungshaft; er muss sich im Frühjahr nächsten Jahres in einem ersten großen Prozess in Frankreich wegen schweren Betrugs vor Gericht verantworten.

