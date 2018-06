Marseille (AFP) Auf der Mittelmeerinsel Porquerolles in Südfrankreich haben die Rettungskräfte am Montag ihre Suche nach einem Zwölfjährigen britischen Jungen ausgeweitet, der am Wochenende bei starkem Sturm während eines Fahrradausflugs verschwunden war. Sechzig Soldaten und drei Hundeführer kamen zur Verstärkung der etwa hundert Suchkräfte, die die kleine Insel bereits seit Samstagabend abgesucht hatten. Bisher konnten nur das Fahrrad und ein Schuh des Jungen gefunden werden, der mit seinen Eltern und seinen Geschwistern auf der Insel Urlaub machte.

