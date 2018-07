München (SID) - Zweitliga-Tabellenführer Eintracht Braunschweig ist in der zweiten Hauptrunde des DFB-Pokals am Dienstag (19.00 Uhr) mit einer Quote von 23:10 für Sportwettenanbieter bwin Favorit gegen Bundesligist SC Freiburg. Ein Weiterkommen der Breisgauer ist mit einer Quote von 29:10 notiert.

Cup-Verteidiger Borussia Dortmund (Quote 12,5:10) muss am Dienstag (20.30) beim VfR Aalen antreten. Der Zweitligist ist krasser Außenseiter und wird mit der Sieg-Quote von 97,5:10 notiert. Ebenfalls als Außenseiter startet Zweitligist 1. FC Kaiserslautern (Quote 155:10) am Mittwoch (20.30) in das Duell gegen Bayern München (Quote 11,3:10).

Der FC Bayern ist für bwin auch Favorit auf den Gewinn des DFB-Pokals im kommenden Jahr. Im Falle eines Endspielsieges zahlt das Unternehmen das 3,10-Fache des Einsatzes zurück. Dahinter wird Meister BVB mit der Quote 45:10 notiert. Dritter im Ranking ist Schalke 04 (Quote 70:10). Die Regionalligisten TSV Havelse, Wormatia Worms und Berliner AK sind hingegen klare Außenseiter im Kampf um den Pokal (jeweils Quote 5010:10).