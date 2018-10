Frankfurt/Main (SID) - (SID) - Björn Schlicke vom Fußball-Zweitligisten FSV Frankfurt ist vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) für drei Spiele gesperrt worden. Schlicke hatte am Sonntag im Heimspiel gegen Aufsteiger Jahn Regensburg (3:1) in der 19. Minute die Rote Karte gesehen. Die Aktion wurde als Tätlichkeit gegen den Gegner im Anschluss an eine an ihm begangene sportwidrige Handlung bewertet.

Der Kapitän verpasst damit die Spiele beim MSV Duisburg, gegen 1860 München und bei Dynamo Dresden. Am Mittwoch darf Schlicke im Zweitrundenspiel des DFB-Pokals beim Bundesligisten VfL Wolfsburg aber auflaufen.