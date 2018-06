Frankfurt/Main (SID) - Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt muss in den kommenden Partien auf Innenverteidiger Carlos Zambrano verzichten. Der Peruaner erlitt im Punktspiel beim VfB Stuttgart (1:2) einen Zehenbruch und wird bis zu vier Wochen pausieren müssen.

Zambrano war erst vor der Saison zur Eintracht gewechselt und hatte zusammen mit dem Brasilianer Anderson in der Abwehrzentrale großen Anteil am bisherigen Höhenflug der Hessen, der den Aufsteiger völlig überraschend in die Spitzengruppe der Bundesliga geführt hatte.