Kaiserslautern (SID) - Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern muss auch im Zweitrundenspiel des DFB-Pokals am Mittwoch bei Rekordmeister Bayern München (20.30 Uhr/Sky) auf Kapitän Albert Bunjaku verzichten. Der 28-Jährige, der bereits am vergangenen Freitag im Punktspiel beim 1. FC Köln (3:3) passen musste, leidet weiter an einer Knieverletzung. Zudem steht der Langzeitverletzte Enis Alushi nach einem Kreuzbandriss nicht zur Verfügung.

"Wir fahren natürlich als Außenseiter runter", sagte FCK-Trainer Franco Foda am Montag: "Von zehn Spielen verlierst du da neun." Trotzdem werde sein Team für dieses eine Spiel "alles geben". Foda wolle keine "großen Sprüche" klopfen, "wir wissen alle, was die Bayern können und die Bayern wissen das auch", sagte er. Ein Teil seiner jungen Mannschaft würde die Spieler des Rekord-Pokalsiegers nur "aus dem Fernsehen" kennen, sagte Foda: "Die Jungs sollen runterfahren und das Spiel genießen."