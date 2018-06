Frankfurt/Main (SID) - Das Rhein-Derby zwischen den Bundesliga-Rivalen Fortuna Düsseldorf und Borussia Mönchengladbach ist in der zweiten Runde des DFB-Pokals das Livespiel im Free-TV. Die Spiele finden am Dienstag und Mittwoch statt. Die ARD überträgt das einzige Erstliga-Duell im Kampf um die Plätze im Achtelfinale am Mittwoch ab 20.30 Uhr.

An beiden Spieltagen finden jeweils acht Spiele statt. Cupverteidiger und Meister Borussia Dortmund tritt dabei schon am Dienstag (20.30 Uhr) beim Zweitligisten VfR Aalen an. Rekordgewinner Bayern München empfängt einen Tag später (20.30 Uhr) den Bundesliga-Absteiger 1. FC Kaiserslautern. Der Pay-TV-Sender Sky überträgt alle 16 Zweitrunden-Matches live.