Paris (AFP) Wegen des Hurrikans "Sandy" werden in der Karibik mindestens sechs Franzosen vermisst. Die sechs oder sieben Franzosen seien mit einer Freizeitjacht zwischen den Inseln Martinique und Dominica unterwegs gewesen, verlautete am Mittwoch aus dem Verkehrsministerium in Paris. Seit Sonntagabend fehle von ihnen jede Spur. Wegen "Sandy" gebe es in der Region einen hohen Wellengang. An dem Sucheinsatz beteiligte sich auch ein Flugzeug des Zolls.

