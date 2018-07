Paju (AFP) Südkoreanische Aktivisten haben am Sonntag Ballons aufsteigen lassen, um 30.000 Flugblätter über die Grenze nach Nordkorea zu bringen. Rund ein dutzend Aktivisten nahmen in der Grenzstadt Paju an der Aktion teil. Dabei gab es kleinere Zusammenstöße mit Anwohnern, die aus Sorge vor Vergeltung die Aktion verhindern wollten. Vergangene Woche hatte die Polizei in Reaktion auf eine Drohung Nordkoreas, im Fall einer solche Aktion mit einem "gnadenlosen Militärschlag" zu reagieren, dieselbe Gegend in Paju vorsorglich abgesperrt. Auch in der Vergangenheit hatte Pjöngjang mit Vergeltung bei solchen Aktionen gedroht, doch war die Warnung in diesem Fall besonders scharf.

