Taipeh (AFP) In einem der größten Spionagefälle in Taiwan sind drei Offiziere im Ruhestand unter dem Verdacht des Geheimnisverrats an China festgenommen worden. Wie das Verteidigungsministerium in Taipeh am Montag mitteilte, nahm der für politische Kriegführung zuständige Chefoffizier beim Marinebüro Metoc, Chang Chih-hsin, noch während seiner aktiven Zeit bei der Marine Kontakt zu chinesischen Stellen auf und gab militärische Informationen weiter. Allerdings sei Changs Zugang zu sensiblen Daten "begrenzt" gewesen.

