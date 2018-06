Baden-Baden (dpa) - Bei einem Unfall auf der Autobahn 5 sind in der Nacht in Baden-Württemberg vier Menschen ums Leben gekommen. Zwei Autos seien nach bisherigen Erkenntnissen an dem Unfall zwischen Baden-Baden und Rastatt beteiligt gewesen, wie ein Polizeisprecher in Karlsruhe sagte. Der genaue Hergang sei noch unklar. Die Getöteten seien aus den Autos auf die Straße geschleudert worden. Ein Mensch sei sogar über die Leitplanke auf die andere Seite der Autobahn katapultiert worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.