New York (dpa) - Wo sich sonst die Anzugträger aus den U-Bahnen rund um die Wall Street schieben, herrschte am Montagmorgen gespenstische Leere: Die altehrwürdige New York Stock Exchange bleibt wegen des Hurrikans «Sandy» geschlossen.

Vor dem Gebäude liegen Sandsäcke. Dass die Börse stillsteht, kam in ihrer Geschichte selten vor.

Warum bleibt die New Yorker Börse geschlossen?

Die New York Stock Exchange (NYSE) an der Wall Street ist eine der wenigen namhaften Börsen, die noch einen sogenannten Parketthandel betreiben. Das bedeutet: Hier werden Kauf- und Verkaufsaufträge von Menschen in einem großen Handelssaal entgegen genommen. Diese Händler und die Angestellten der Börse hätten mit dem eigenen Auto oder dem Taxi zur Arbeit fahren müssen, weil Züge, U-Bahnen, Busse und Fähren ihren Betrieb eingestellt haben. Besonders die Rückfahrt wäre wegen des Hurrikans gefährlich gewesen. Die Wall Street liegt an der Südspitze Manhattans unweit des East River.

Warum wird nicht per Computer weiter gehandelt?

Der ursprüngliche Plan war tatsächlich, den Parketthandel der NYSE auf die elektronische Plattform Arca zu verlagern. Dazu hätten jedoch die Systeme der zahlreichen beteiligten Finanzfirmen entsprechend umgestellt werden müssen. Das wäre zu kompliziert geworden in der Kürze der Zeit, zumal hierfür ebenfalls Mitarbeiter in die Büros hätten kommen müssen. Deshalb hat die US-Börsenaufsicht SEC in Absprache mit den Börsenbetreibern entschieden, den Aktienhandel ganz einzustellen.

Wird andernorts gehandelt?

Nicht mit Aktien und nicht in New York City. Auch die rein elektronische Börse Nasdaq bleibt geschlossen, obwohl sie weit entfernt vom Wasser am Touristenmagneten Times Square ihren Sitz hat. Die Warenterminbörse Nymex, deren Gebäude direkt am Hudson River liegt, hat sich mit Sandsäcken verbarrikadiert. Sie befindet sich mitten in einer der Gefahrenzonen, die von den Behörden evakuiert wurden. Der Handel mit Rohstoffen, Währungen oder Derivaten an Börsen außerhalb New Yorks wird in der Folge ebenfalls eingestellt oder läuft verkürzt. Ausländische Börsen sind mittelbar betroffen.

Wann standen die Börsen das letzte Mal still?

Das letzte Mal wurde der Handel an der New York Stock Exchange nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 eingestellt, damals sogar vier Tage. Die eingestürzten Zwillingstürme des World Trade Centers standen unweit der Wall Street. Viele Finanzfirmen hatten in den Türmen oder in den umliegenden, stark beschädigten Gebäuden ihre Büros. Wegen eines Unwetters war die New York Stock Exchange das letzte Mal 1985 komplett geschlossen, damals war es Hurrikan «Gloria»; 1996 öffnete die Börse wegen eines Schneesturms mit Verspätung und schloss früher. Daneben gab es nicht viele Ereignisse, die die Börsianer vom Arbeiten abgehalten haben. Dazu zählen der Anschlag auf Präsident John F. Kennedy sowie dessen Beerdigung 1963 sowie der große Stromausfall in New York City 1977.