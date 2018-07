Zürich (AFP) Hurrikan "Sandy" könnte die Versicherungsbranche teuer zu stehen kommen. Für die Rückversicherung Schweizer Re könne der Sturm Kosten von mehreren Milliarden Dollar bedeuten, falls "Sandy" in den dicht besiedelten Gebieten an der US-Ostküste hohen Schaden anrichte, erklärten Analysten der Zürcher Kantonalbank am Montag. Die durch "Sandy" verursachten Kosten könnten sogar höher ausfallen als beim Hurrikan "Katrina" im Jahr 2005.

