Washington (AFP) Vor der Ankunft des Hurrikans "Sandy" haben sich die Behörden an der US-Ostküste auf Todesopfer durch das schwere Unwetter vorbereitet. Der Gouverneur von Maryland warnte die Menschen in seinem Bundesstaat am Montag, dass es Tote geben werde. "Sandy" werde 24 bis 36 Stunden über Maryland hängen, sagte Martin O'Malley. "Die nächsten Tage werden schwer werden. Es wird Leute geben, die durch diesen Sturm getötet werden." Der Hurrikan sollte in der Nacht zum Dienstag auf Land treffen.

