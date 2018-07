New York (dpa) - Ümit Sahin, türkischer Obsthändler in Manhattan, hat wegen des nahenden Hurrikans «Sandy» das Geschäft des Jahres gemacht. «Ich habe fast nichts mehr. Ein paar Paprika, die letzten Erdbeeren - das war's», sagte Sahin am Sonntag (Ortszeit).

«Es ist das erste Mal in diesem Jahr, dass ich ausverkauft bin.» Eigentlich sorgt ein ausgeklügeltes Nachschubsystem dafür, dass den New Yorker Straßenhändlern nie das Obst ausgeht. «Aber jetzt vor "Sandy" kaufen die Leute alles, was sie kriegen können.»

Ganz neu ist Sahin die Situation nicht: «Vor "Irene" im letzten Jahr war es genau so. Und beim nächsten Sturm wird es wieder so sein.»

Nur eines hat Sahin noch reichlich: Knoblauch. Obwohl am Mittwoch das Geisterfest Halloween gefeiert wird, kann sich für die angeblich vampirverjagende Gewürzpflanze niemand erwärmen.