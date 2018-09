New York (dpa) - Eine Stadt in banger Erwartung: New York hat sich am Montag auf den Sturm «Sandy» vorbereitet: Schulen und Büros blieben dicht, UN und Wall Street auch. Auf den gesperrten Stadtautobahnen spazierten die New Yorker - doch Experten warnten vor einer Katastrophe.

