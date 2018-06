New York (dpa) - Viele sprechen bereits von einem «Jahrhundertsturm». Schon bevor «Sandy» die US-Ostküste erreicht, gibt es teils schwere Überflutungen und massive Stromausfälle. Der Hurrikan lähmt auch die Millionenmetropole New York. Die New Yorker Börsen bleiben zwei volle Tage geschlossen.

