Washington/New York (dpa) - Die dicht besiedelte Ostküste der USA bereitet sich auf ein Jahrhundertunwetter vor: Hurrikan «Sandy» soll Meteorologen zufolge am Montagabend (Ortszeit) irgendwo zwischen Washington und Boston auf Land treffen und droht, das öffentliche Leben komplett lahmzulegen.

US-Präsident Barack Obama rief für die Millionenmetropolen Washington und New York sowie die Bundesstaaten Maryland und Massachusetts den Notstand aus. Aus Angst vor dem Monstersturm wurden in New York, Washington und Philadelphia vorsorglich die Verkehrsnetze stillgelegt. Fast 400 000 Bewohner New Yorks sind zudem aufgerufen, ihre Häuser zu verlassen. Insgesamt sind an der Ostküste fast 50 Millionen Menschen durch das Unwetter bedroht.

Tausende Flüge wurden gestrichen, darunter auch Verbindungen von und nach Deutschland. Viele Schulen, Universitäten, Büros, Geschäfte, Opern und Theater sollen geschlossen bleiben. Auch die Vereinten Nationen und die Börse in New York sagten den Betrieb für Montag ab. Die Menschen in den betroffenen Bundesstaaten deckten sich mit Vorräten ein. Wasserflaschen, Lebensmittel in Dosen, Taschenlampen und Batterien sind vielerorts ausverkauft.

Der befürchtete Monstersturm bremste auch den Präsidentschaftswahlkampf aus. Sowohl Präsident Barack Obama als auch Herausforderer Mitt Romney sagten Termine ab, um den Sturm zu umgehen.

Die Schiffe der Navy, die im wichtigen Hafen Norfolk im Bundesstaat Virginia liegen, mussten verlegt werden. 61 000 Mitglieder der Nationalgarde waren in Katastrophen-Bereitschaft. Vielerorts sicherten Menschen ihre Häuser mit Brettern und Sandsäcken.

Den ganzen Sonntag über warnten Radio- und Fernsehsender die Bevölkerung an der Ostküste vor einem drohenden «Frankenstorm» - in Anlehnung an das von der Filmfigur Frankenstein geschaffene Monster. Präsident Obama sprach von einem ernsthaften und gefährlichen Sturm. Bewohner sollten den Warnungen der Behörden folgen. «Sandy» hatte in der Karibik bereits nach jüngsten Angaben der Behörden 67 Menschen in den Tod gerissen.

New Yorks Bürgermeister Michael Bloomberg forderte am Sonntag 375 000 Bewohner auf, ihre Häuser zu verlassen. Betroffen sind vor allem die niedriger gelegenen Stadtteile im Süden Manhattans, darunter auch das beliebte Tribeca. Auch für Inseln vor New York sowie für die Bewohner von Inseln vor New Jerseys Küste wie Long Beach Island gab es am Sonntag Evakuierungsbefehle. Vielerorts wurden Klassenräume zu Notunterkünften.

Wetterexperten warnen vor einem Jahrhundertsturm. Sie befürchten, dass der Hurrikan im Nordosten der USA auf einen Wintersturm stoßen könnte. Diese Kombination könne zum schwersten Unwetter seit August 1991 führen. Damals tötete Hurrikan «Bob» an der Ostküste vier Menschen und führte von South Carolina im Süden bis Maine im Norden zu hohen Schäden. Experten fürchten, dass sich allein der durch «Sandy» angerichtete Sturmschaden auf über drei Milliarden Dollar (rund 2,3 Milliarden Euro) belaufen könne.

