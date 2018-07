Nürnberg (dpa) - Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Oktober um 35 000 auf 2 753 000 gesunken. Das sind 16 000 mehr als vor einem Jahr, wie die Bundesagentur für Arbeit am Dienstag in Nürnberg mitteilte. Die Arbeitslosenquote blieb unverändert bei 6,5 Prozent. Auch vor einem Jahr hatte sie bei 6,5 Prozent gelegen.

