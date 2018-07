Frankfurt/Main (dpa) - Angetrieben von starken Unternehmenszahlen einiger Dax-Schwergewichte hat der deutsche Leitindex am Dienstag Gewinne verbucht und wieder Kurs auf die 7300-Punkte-Marke genommen.

«Vor allem Quartalsergebnisse aus dem deutschen Finanzsektor verleihen kräftigen Rückenwind», sagte Marktexperte Gregor Kuhn von IG. Börsianer konzentrieren sich aber auch auf den weiteren Verlauf des Hurrikans «Sandy», der in der vergangenen Nacht mit voller Wucht auf die dicht besiedelte US-Ostküste geprallt war. Die New Yorker Börsen bleiben wegen des Wirbelsturms auch am Dienstag geschlossen.

Der Dax rückte am Nachmittag um 1,05 Prozent auf 7279 Punkte vor. Der MDax gewann 0,79 Prozent auf 11 488 Punkte, und für den TecDax ging es um 0,51 Prozent auf 804 Punkte aufwärts. Positiv wirkten laut Händlern auch die etwas besser als erwartet ausgefallenen Wachstumszahlen aus Spanien, wenngleich das krisengeschwächte Euroland nach wie vor in der Rezession steckt. Zudem scheint sich am italienischen Anleihemarkt die Lage zu entspannen.

Die Berichtssaison ist hierzulande inzwischen in ihrer entscheidenden Phase. Deutsche-Bank-Aktien waren nach Zahlen mit plus 4,17 Prozent der beste Dax-Wert. Börsianer zeigten sich sehr positiv überrascht von den «durch die Bank überraschend guten Zahlen» und stellten vor allem auf das besser als erwartete Investmentbanking ab. Allianz-Papiere verteuerten sich als zweitbester Dax-Wert um 2,77 Prozent - nach starken Zahlen und einem angehobenen Gewinnziel.

Aus der zweiten Reihe standen unter anderem Metro mit Zahlen im Fokus. Die Titel verteuerten sich trotz eines stark gesunkenen Quartalsgewinns an der MDax-Spitze um 4,60 Prozent. Deutschlands größter Handelskonzern will nun im Weihnachtsgeschäft wieder die Kurve kriegen. Derweil hat Telefonica Deutschland ein gelungenes Börsendebüt gefeiert. Mit 5,70 Euro zum Handelsauftakt konnten sich die Anleger direkt über einen Kursgewinn freuen. Zuletzt rückte die Aktie auf 5,76 Euro vor.

Am Rentenmarkt fiel die durchschnittliche Rendite börsennotierter Bundeswertpapiere von 1,20 Prozent am Montag auf 1,19 Prozent. Der Rentenindex Rex sank um 0,02 Prozent auf 134,32 Punkte. Der Bund-Future fiel um 0,25 Prozent auf 141,43 Punkte. Der Kurs des Euro stieg. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,2962 (Montag: 1,2898) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,7715 (0,7753) Euro.