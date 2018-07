Berlin (AFP) Bundesgesundheitsminister Daniel Bahr (FDP) hat die Bürger am Dienstag zum Nachdenken über ihre Haltung zu einer Organspende aufgerufen. Mit Blick auf das Inkrafttreten des neuen Organspendegesetzes am Donnerstag erklärte Bahr in Berlin: "Jeder, der sich zu Lebzeiten bei der Organspende entscheidet, entlastet damit seine Angehörigen, die sonst in einer für sie sehr schwierigen Phase befragt werden." Organspender seien "Lebensretter", erklärte Bahr. Jeder Bürger könne durch Krankheit oder Unfall selbst in die Lage kommen, auf ein Spenderorgan angewiesen zu sein.

