Bonn (AFP) Die Deutsche Telekom hat in ihrem Aufsichtsrat einen Frauenanteil von 30 Prozent erreicht: Mit Wirkung zum 1. November habe das Amtsgericht Bonn die frühere Nokia-Managerin Sari Baldauf zum neuen Aufrichtsratsmitglied bestellt, teilte der Konzern am Dienstag in Bonn mit. In dem 20-köpfigen Kontrollgremium wird die aus Finnland stammende 57-Jährige die sechste Frau sein. Zwei sitzen auf der Kapitalseite des Aufsichtsrats, vier auf der Arbeitnehmerseite. Baldauf zählt zur Kapitalseite.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.