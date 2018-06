Istanbul/Berlin (AFP) Der türkische Ministerpräsident Recep Tayyip Erdogan hat seine Landsleute in Deutschland aufgefordert, sich möglichst gut in die bundesdeutsche Gesellschaft zu integrieren. Die Türken seien ein Teil Deutschlands geworden, sagte Erdogan nach türkischen Medienberichten am Dienstagabend bei der Eröffnung des neuen türkischen Botschaftsgebäudes in Berlin. Zugleich bekräftigte er die Entschlossenheit seines Landes, EU-Mitglied zu werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.