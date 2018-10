Brüssel (AFP) Im Streit um den Haushalt der Europäischen Union hat die zyprische EU-Ratspräsidentschaft einen Kompromissvorschlag vorgelegt. Nach dem am Dienstag in Brüssel bekannt gewordenen Papier sollen die Pläne der EU-Kommission für den europäischen Finanzrahmen der Jahre 2014 bis 2020 um "mindestens 50 Milliarden Euro" gekürzt werden. Die EU-Kommission erklärte umgehend, sie unterstütze den Vorstoß nicht und halte an ihrem Budget-Entwurf fest.

