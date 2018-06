Neustadt (AFP) Der Kapitän der als ZDF-"Traumschiff" bekannten "MS Deutschland", Andreas Jungblut, ist entlassen worden. "Grund sind wiederholte Fälle von illoyalem Verhalten und Vertrauensbruch gegenüber der Reederei", teilte das Unternehmen Deilmann am Montagabend in Neustadt mit. Jungblut hatte sich in der Öffentlichkeit mehrfach kritisch über die Reederei geäußert.

