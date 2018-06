Frankfurt/Main (AFP) Der spanische Telekommunikationskonzern Telefónica will die Bewegungsdaten der Kunden seiner deutschen Tochter O2 an die Werbeindustrie verkaufen. Relevante Informationen wie Alter und Geschlecht eines Handynutzers sollten dazu mit seinem aktuellen Aufenthaltsort verknüpft werden, berichtete der Hessische Rundfunk (HR) am Dienstag. Dieses Datenpaket solle dann Händlern zum Kauf angeboten werden, damit diese ihre "Geschäftstätigkeiten" besser planen könnten, zitierte der Sender aus einer schriftlichen Stellungnahme von Telefónica Deutschland.

