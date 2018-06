Köln (AFP) Der Kölner Oberbürgermeister Jürgen Roters (SPD) hat angesichts der angespannten Haushaltslage in der Domstadt zum Jahresende zwei Tage Betriebsferien für die städtischen Bediensteten angeordnet. Dadurch solle rund eine halbe Million Euro an Personal- und Energiekosten eingespart werden, bestätigte ein Stadtsprecher am Dienstag einen Bericht des "Kölner Stadt-Anzeigers". Ausgenommen von dem Zwangsurlaub am 27. und 28. Dezember sind demnach unter anderem die Feuerwehr, Anlaufstellen der Jugendhilfe sowie das Personal in Theater und Museen.

