Gütersloh (AFP) Wenn Kinder und Jugendliche in Deutschland die Schulform wechseln, bedeutet das deutlich häufiger einen Abstieg als einen Aufstieg. Auf einen Schulaufsteiger kommen mehr als zwei Absteiger, wie eine am Dienstag von der Bertelsmann-Stiftung in Gütersloh veröffentlichte Studie ergab. Im Schuljahr 2010/2011 wurden demnach rund 50.000 Schüler zwischen der fünften und zehnten Klasse auf eine niedrigere Schulform herabgestuft. Dagegen sei nur 23.000 Schülern ein Aufstieg gelungen.

