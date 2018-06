Otterstedt (AFP) Vermutlich hat ein falsch angeschlossenes Notstromaggregat in Thüringen zum Tod von vier Menschen geführt. Ein Vater und seine drei Kinder seien am Dienstag von einem Passanten tot in ihrem Haus in Otterstedt gefunden worden, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Nordhausen sagte. "Im Moment deutet vieles auf ein Unfallgeschehen hin", sagte der Sprecher. Demnach betrieb die Familie in dem Haus ein Notstromaggregat, dessen Abgase nicht ordnungsgemäß abgeführt worden seien. "Das sehen wir im Moment als Ursache."

