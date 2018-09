Baden-Baden/Halle (AFP) Die Enttarnung der Terrorzelle NSU hat die rechtsextreme Szene nach Einschätzung von Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen deutlich verunsichert. Zum Jahrestag der NSU-Enttarnung sei festzustellen, dass die Szene "insgesamt verunsichert ist, dass viele Personen auch in die innere Emigration oder in die Resignation gegangen sind", sagte Maaßen am Dienstag auf SWRinfo. Er führte dies auf "repressive Maßnahmen" von Behördenseite wie etwa Organisationsverbote zurück. Maaßen zeigte sich überzeugt, "dass wir schon einen Teil unseres Ziels erreicht haben".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.