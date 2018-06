Berlin (dpa) - Deutschland und Frankreich streben eine umfassende Lösung für Griechenland an. Das sagte der französische Finanzminister Pierre Moscovici in Berlin nach einem Treffen mit seinem deutschen Amtskollegen Wolfgang Schäuble. Sie suchten nach einer kompletten Lösung. Diese müsse im November erreicht werden, um die Unsicherheit zu beenden. Deutschland und Frankreich hätten das gemeinsame Ziel, Griechenland in der Euro-Zone zu halten. Athen müsse aber auch die nötigen Anstrengungen unternehmen, um die Integrität der Euro-Zone zu sichern.

