Köln (SID) - Sportmanager Heiner Brand hat sich gegen flache Hierarchien in der Handball-Nationalmannschaft ausgesprochen. "Ich bin der Meinung, dass flache Hierarchien Blödsinn sind. Du brauchst in jedem Team Führungsspieler, sonst funktioniert eine Mannschaft nicht. Gerade in Phasen, in denen es nicht läuft, muss einer da sein, der sagt: Hallo, hier bin ich!", sagte Brand im Interview mit der Welt (Mittwochausgabe).

Bundestrainer Martin Heuberger hatte nach seinem Amtsantritt als Nachfolger von Brand auf flache Hierarchien in der Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) gesetzt - auch, weil Führungsspieler im deutschen Handball seit Jahren fehlen. "Seit Leute wie Markus Baur und Christian Schwarzer weg sind, haben wir keine Führungspersönlichkeit mehr", sagte Brand, der im Sommer 2011 den Posten des Bundestrainers geräumt hatte.

Nach der verpassten Olympia-Qualifikation startet die DHB-Auswahl am Donnerstag (19 Uhr/Eurosport) gegen Montenegro in die EM-Qualifikation. Am Sonntag steht das Gastspiel in Israel an. "An der Situation hat sich in den vergangenen Jahren nicht viel geändert: Wir können jeden besiegen, können aber auch gegen fast jeden verlieren. Im Falle der beiden Qualifikationsspiele gehe ich aber von zwei Siegen aus. Wir sollten allerdings insbesondere Montenegro nicht unterschätzen, das Team hat auf dem Weg zur Weltmeisterschaft immerhin Schweden ausgeschaltet", sagte der 60-jährige Brand.