Düsseldorf (dpa) - Schuldenkrise und hohe Arbeitslosigkeit belasten den Konsum in Europa. Das bekommt auch der Handelsriese Metro zu spüren. Der Preiskampf bei Unterhaltungselektronik und die sinkende Kauflaune in Europa machen dem Konzern schwer zu schaffen.

Der MDax-Konzern kehrte zwar nach umfangreichen Preissenkungen im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2012 in die Gewinnzone zurück. Das reichte aber noch nicht aus, um die Verluste der ersten beiden Quartale auszugleichen. Erstmals stehen damit bei der Metro AG für die neun Monate von Januar bis September unter dem Strich rote Zahlen. Die Elektronikketten Media Markt und Saturn, die einst ein Wachstumsmotor des Konzerns bei Umsatz und Gewinn waren, leiden derzeit unter Ertragsschwäche.

Metro-Chef Olaf Koch sieht den Handelskonzern auf dem richtigen Weg. Die verbesserten Sortimente, neue Serviceangebote sowie die Preissenkungen griffen. «Dank unserer zahlreichen Maßnahmen zur Steigerung des Kundenmehrwerts hat sich unser Geschäft überwiegend stabil gezeigt. Allerdings können diese Maßnahmen im derzeitigen wirtschaftlichen Umfeld nicht ihre volle Wirkung entfalten, was sich an unserem Quartalsergebnis zeigt», sagte Koch am Dienstag. Für das Gesamtjahr wird ein Umsatzplus erwartet. Der Vorstandschef hält nach der Gewinnwarnung vor wenigen Wochen an der damals reduzierten Prognose fest, wonach das um Sonderfaktoren bereinigte operative Ergebnis rund zwei Milliarden Euro im Gesamtjahr erreichen soll.

Im dritten Quartal 2012 brach der Überschuss um fast 60 Prozent auf 89 Millionen Euro ein. Fast die Hälfte des Ergebnisrückgangs geht auf niedrigere Erträge aus Immobilienverkäufen zurück. Im Vorjahr hatte Metro ein Immobilienpaket in Italien versilbert. Nicht nur in der Immobiliensparte, auch im Großhandel, bei Media-Saturn und Real fiel das operative Ergebnis schlechter aus. Nur die Warenhauskette Kaufhof, die nicht Kerngeschäft ist, schnitt mit einem geringeren operativen Verlust besser ab. Media-Saturn erzielten zwar einen operativen Gewinn von 76 Millionen Euro. Das waren aber gut 40 Prozent weniger. Die ersten neun Monate zusammengenommen verdiente Media-Saturn kein Geld (operativer Verlust von 3 Mio Euro).

Der Quartalsumsatz stieg um 0,6 Prozent auf 15,9 Milliarden Euro. Bereinigt um die Abgabe der Großhandelsmärkte in Großbritannien betrage das Umsatzplus 2 Prozent. Koch stellte die wachsenden Internetaktivitäten heraus. Der Onlineumsatz von Media-Saturn habe sich in in den ersten neun Monaten 2012 nahezu verdreifacht auf 480 Millionen Euro, unterstrich Koch. In diesen Zahlen ist der 2011 übernommene Internethändler Redcoon enthalten. Die Investitionen des Konzerns inklusive Zukäufe nahmen 2012 bis Ende September um 30 Prozent auf 954 Millionen Euro ab. Nachdem das Filialnetz stetig wuchs, stagniert es in diesem Jahr bislang bei knapp 2200 Märkten.

