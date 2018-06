o2 startet erfolgreich an der Börse =

Frankfurt/München (dpa) - Der Mobilfunkanbieter o2 hat am Dienstag einen gelungenen Börsenstart hingelegt. Nach dem milliardenschweren Börsengang notierte das Papier von Telefónica Germany am Nachmittag zwischenzeitlich bei 5,84 Euro und verbuchte damit ein deutliches Kursplus gegenüber dem Ausgabekurs von 5,60 Euro. Damit ist der größte deutsche Börsengang seit 2007 erfolgreich über die Bühne gegangen. Die spanische Mutter Telefónica kassiert für die Platzierung von gut 23 Prozent ihrer Anteile an der deutschen Tochter rund 1,45 Milliarden Euro - Geld, das der hoch verschuldete Mutterkonzern gut gebrauchen kann.

Japan droht Rezession - Notenbank lockert erneut Geldpolitik =

Tokio (dpa) - Japan kämpft erneut gegen eine Rezession. Angesichts sinkender Exporte und Industrieproduktion lockerte die Zentralbank der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt am Dienstag die ohnehin schon extrem losen geldpolitischen Zügel innerhalb von gut einem Monat ein weiteres Mal: Das Programm zum Kauf von Anleihen wurde von 80 Billionen Yen auf 91 Billionen Yen (884 Mrd Euro) erhöht. Den Märkten ging das jedoch nicht weit genug, der Nikkei-Index an Tokios Börse sackte um ein Prozent auf 8841,98 Punkte. Zugleich senkten die Währungshüter ihre Wachstumsprognose für das bis 31. März 2013 laufende Steuerjahr von 2,2 auf 1,5 Prozent.

Allianz hebt Gewinnprognose an =

München (dpa) - Europas größter Versicherer Allianz hat seine Jahresprognose nach einem starken dritten Quartal kräftig erhöht. Das operative Ergebnis dürfte von 7,9 Milliarden auf mehr als 9 Milliarden Euro steigen, teilte die Allianz in der Nacht zum Dienstag mit - just als der Hurrikan «Sandy» über die Ostküste der USA hereinbrach. Gut 9 Milliarden Euro wären das zweitbeste Ergebnis seit dem Rekordgewinn von 2007, dem letzten Jahr vor der Finanzkrise. Bislang hatte Allianz-Chef Michael Diekmann für das laufende Jahr ein Ergebnis von 7,7 bis 8,7 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Im dritten Quartal erzielte die Allianz ein operatives Ergebnis von 2,5 Milliarden Euro. Vor allem das Fondsgeschäft, aber auch die Schadens- und Lebensversicherung hätten die Erwartungen übertroffen. Der Quartalsüberschuss stieg auf 1,4 Milliarden Euro.

Apple-Chef baut Firmenspitze um - Designer Ive neuer starker Mann =

Cupertino (dpa) - Bei Apple beginnt eine neue Ära: Konzernchef Tim Cook legt die kreative Verantwortung in die Hand von Design-Guru Jony Ive. Ein massiver Umbau der Apple-Führungsspitze gibt Ive deutlich mehr Macht. Er wird zusätzlich zur Design-Verantwortung konzernweit für das «Human Interface» zuständig sein - also für die Gestaltung auch der Software und letztlich das Zusammenspiel von Mensch und Gerät. Er rückt damit der kreativen Führungsrolle des verstorbenen Apple-Gründers Steve Jobs näher, während Konzernchef Tim Cook sich weiter ums Geschäftliche kümmert. Dagegen geht der einflussreiche Chef der iOS-Softwareplattform für iPhone und iPad, Scott Forstall, nach dem misslungenen Start des ersten eigenen Apple-Kartendienstes.

Erholtes Investmentbanking rettet Quartalsbilanz der Deutschen Bank=

Frankfurt/Main (dpa) - Bessere Geschäfte im Investmentbanking haben der Deutschen Bank im dritten Quartal die Bilanz gerettet. Vor allem das zuletzt schwächelnde und wegen seiner Risiken umstrittene Geschäft an den internationalen Kapitalmärkten füllte die Kassen. Das geht aus dem am Dienstag veröffentlichten Zwischenbericht des Frankfurter Dax-Konzerns hervor. Allerdings kosten Konzernumbau und Stellenstreichungen Millionen. Für den Rest des Jahres dämpft das Führungsduo Anshu Jain/Jürgen Fitschen die Erwartungen. Von Juli bis Ende September 2012 fuhr Deutschlands größtes Geldinstitut vor Steuern 1,1 Milliarden (Vorjahreszeitraum: 942 Millionen) Euro Gewinn ein. Allein im Investmentbanking stand ein Vorsteuergewinn von 662 (70) Millionen Euro in den Büchern.

MAN prüft Kurzarbeit =

München (dpa) - MAN prüft angesichts der schwachen europäischen Lastwagen-Märkte für das kommende Jahr Kurzarbeit. «Wir sind dazu in Gesprächen mit den Gewerkschaften», sagte der Chef der Sparte Truck & Bus, Anders Nielsen, am Dienstag in München. Eine Entscheidung sei aber noch nicht gefallen, betonte der Manager bei Vorlage der Zahlen für das dritte Quartal. In dieser Woche schickt die VW-Tochter in Salzgitter und München bis zu 15 000 Mitarbeiter in den Zwangsurlaub. Vom 21. Dezember bis 11. Januar ruht die Produktion ebenfalls. MAN verbuchte im dritten Quartal einen herben Gewinneinbruch. Unter dem Strich verdiente der Konzern zwischen Juli und September rund 61 Millionen Euro. Vor einem Jahr waren es noch 171 Millionen Euro. Der Umsatz sank um 4 Prozent auf 3,9 Milliarden Euro.

Jeder zweite Arbeitnehmer bekommt Weihnachtsgeld =

Düsseldorf (dpa) - Gut jeder zweite Arbeitnehmer in Deutschland bekommt einer Studie zufolge Weihnachtsgeld. Mehr als sieben Millionen Beschäftigte können in diesem Jahr sogar mit einer höheren Zahlung rechnen als 2011, sagte der Leiter des WSI-Tarifarchivs der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung, Reinhard Bispinck, der Nachrichtenagentur dpa in Düsseldorf. «Wir haben in zahlreichen Branchen höhere Lohnabschlüsse. Das Weihnachtsgeld steigt, wenn es mit einem festen Prozentsatz an das Monatsentgelt gekoppelt ist.» Deutliche Unterschiede gibt es zwischen den verschiedenen Branchen - und auch zwischen Ost und West.

Order aus dem Ausland bescheren Maschinenbau dickes Plus =

Frankfurt/Main (dpa) - Der deutsche Maschinenbau koppelt sich wegen starker Exporte zunehmend von der konjunkturellen Unsicherheit im Euro-Raum ab. Im September konnte die gut beschäftigte Branche erstmals in diesem Jahr wieder ein Auftragsplus im Vergleich zum Vorjahresmonat verzeichnen, wie der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) am Dienstag in Frankfurt mitteilte. Die Bestellungen lagen um real elf Prozent über dem Wert aus dem September 2011. Die Order aus dem Ausland legten um 24 Prozent zu, während aus dem Inland 14 Prozent weniger Bestellungen eingingen. Es sei aber noch zu früh für eine Entwarnung, erklärte VDMA-Chefvolkswirt Ralph Wiechers.

UBS streicht bei Konzernumbau 10 000 Stellen =

Zürich (dpa) - Mit einem europaweit beispiellosen Umbauprogramm zerschlägt die Schweizer Großbank UBS weite Teile ihres teuren Investmentbankings und entlässt bis zu 10 000 Mitarbeiter. Die radikale Neuausrichtung des Konzerns soll innerhalb von drei Jahren abgeschlossen werden und bis 2015 insgesamt 5,4 Milliarden Franken (4,5 Mrd Euro) pro Jahr an Einsparungen bringen, wie die Bank am Dienstag in Zürich mitteilte. Höchste Priorität geben Konzernchef Sergio Ermotti und Ex-Bundesbanker Axel Weber als Präsident des UBS-Verwaltungsrates künftig dem weniger riskanten und kapitalintensiven Geschäft mit der Vermögensverwaltung.

Milliardenschwerer Zukauf von Bayer in den USA =

Leverkusen (dpa) - Mit einem milliardenschweren Zukauf in den USA treibt der Chemie- und Pharmakonzern Bayer den Ausbau seiner Gesundheitssparte voran. Konzernchef Marijn Dekkers kündigte am Dienstag bei der Vorlage der Quartalszahlen an, die Schiff Nutrition International für 1,2 Milliarden US-Dollar (920 Mio Euro) zu erwerben. Das Unternehmen ist ein Anbieter von Vitaminen und Nahrungsergänzungsmitteln. Unterdessen belasteten erhebliche Sonderaufwendungen für Rechtsfälle in den USA in den ersten drei Quartalen 2012 den Gewinn des Konzerns, der mit knapp 2,1 Milliarden Euro auf dem Niveau des Vorjahreszeitraums lag. Getragen von guten Geschäftszuwächsen in allen drei Sparten kletterte der Umsatz des Konzerns von Januar bis Ende September 2012 um 9,4 Prozent auf 29,9 Milliarden Euro.

Krise bei Fiat hält an =

Turin/Auburn Hills (dpa) - Der kriselnde italienische Autobauer Fiat hält sich weiter nur dank des florierenden Geschäfts der US-Tochter Chrysler über Wasser. Wie der Konzern am Dienstag in Turin mitteilte, erzielte die Gruppe im dritten Quartal einen Nettogewinn von 286 Millionen Euro, mehr als doppelt so viel wie im Vergleichsquartal 2011 (112 Mio Euro). Fiat allein hätte im dritten Quartal allerdings einen Verlust von 281 Millionen Euro eingefahren. Im zweiten Quartal 2012 hatte die Gruppe noch 358 Millionen Euro Nettogewinn verzeichnet, der Verlust von Fiat allein lag bei 246 Millionen Euro. Chrysler hatte am Montag mitgeteilt, in dem Quartal den Gewinn auf 381 Millionen Dollar beinahe verdoppelt zu haben.

Kein Goldener Oktober am Arbeitsmarkt - 2,753 Millionen ohne Jobs=

Nürnberg (dpa) - Kein Goldener Oktober auf dem Arbeitsmarkt: Mit einem Rückgang der Arbeitslosigkeit um nur noch 35 000 hat die Bundesagentur für Arbeit (BA) den schwächsten Herbstaufschwung seit zehn Jahren verzeichnet. Im Jahresvergleich legte die Zahl der Erwerbslosen im Oktober zudem erstmals wieder leicht zu - zuletzt war das vor 32 Monaten der Fall gewesen. Insgesamt waren nach Bundesagentur-Angaben im Oktober 2,753 Millionen Männer und Frauen ohne Arbeit und damit 16 000 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote blieb im Vergleich zum Vormonat und zum Vorjahr unverändert bei 6,5 Prozent. BA-Chef Frank-Jürgen Weise machte unter anderem «die schwächere konjunkturelle Entwicklung» für die geringe Arbeitsmarkt-Dynamik verantwortlich.

Dax nimmt Kurs auf 7300 Punkte =

Frankfurt/Main (dpa) - Angetrieben von starken Unternehmenszahlen einiger Dax-Schwergewichte hat der deutsche Leitindex am Dienstag Gewinne verbucht und wieder Kurs auf die 7300-Punkte-Marke genommen. Der Dax rückte am Nachmittag um 1,05 Prozent auf 7279 Punkte vor. Der MDax gewann 0,79 Prozent auf 11 488 Punkte, und für den TecDax ging es um 0,51 Prozent auf 804 Punkte aufwärts. Am Rentenmarkt fiel die durchschnittliche Rendite börsennotierter Bundeswertpapiere von 1,20 Prozent am Montag auf 1,19 Prozent. Der Kurs des Euro stieg. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,2962 (Montag: 1,2898) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,7715 (0,7753) Euro.