Warschau (AFP) An der polnischen Präsidentenmaschine, die am 10. April 2010 in der Nähe der russischen Stadt Smolensk abstürzte, sind nach Informationen der polnischen Tageszeitung "Rzeczpospolita" Sprengstoffspuren gefunden worden. An 30 Sitzen und an der Verbindung zwischen Rumpf und Flügel der Maschine seien Spuren von TNT und Nitroglyzerin nachgewiesen worden, heißt es in der Dienstagsausgabe der Zeitung. Bei dem Absturz waren der damalige polnische Präsident Lech Kaczynski und alle 95 weiteren Insassen des Flugzeugs ums Leben gekommen.

