Köln (SID) - Der gefallene Radsport-Star Lance Armstrong hat sich erstmals nach dem Verlust seiner sieben Tour-Titel öffentlich zu Wort gemeldet. Der 41-Jährige, der als einer der größten Dopingsünder in die Sportgeschichte eingehen dürfte, twitterte kurz und knapp: "Alive and well in Hawaii" - "lebendig und wohlauf in Hawaii".

Zuletzt hatte sich der Texaner, der sich für gewöhnlich nahezu täglich über das soziale Netzwerk mitteilt, am 12. Oktober bei Twitter geäußert. Den Zusatz "siebenmaliger Tour-Sieger" hatte Armstrong nach dem Urteil des Weltverbandes UCI, der ihn zudem lebenslang gesperrt hat, bereits entfernt.