Mogadischu (AFP) Der bei seinen Landsleuten weithin bekannte und beliebte somalische Musiker Warsame Shire Awale ist in der Hauptstadt Mogadischu ermordet worden. Wie Awales Kollegen vom Rundfunksender Kulmiye am Dienstag mitteilten, wurde der Mordanschlag am Vorabend in der Nähe von Awales Wohnung im Stadtviertel Waberi verübt. Awale wurde demnach von zwei Angreifern durch Schüsse schwer verletzt und starb auf dem Transport ins Krankenhaus. Die Täter entkamen unerkannt. Die Polizei erklärte, sie werde "die Mörder vor Gericht bringen".

