Köln (SID) - Die vorzeitig von den Olympischen Spielen in London abgereiste Ruderin Nadja Drygalla wird ihren Dienst am 1. November als Sportsoldatin bei der Luftwaffe antreten. Nach einer sechswöchigen Grundausbildung an der Feldjägerschule in Hannover wird die 23-Jährige der Sportfördergruppe Frankfurt/Oder angehören. Das berichtet die Welt (Mittwochausgabe).

Bei Olympia war bekannt geworden, dass der Freund der Ruderin in der Vergangenheit der rechtsextremen Szene in Rostock angehört hatte. Drygalla, in London Mitglied des deutschen Frauen-Achters, reiste nach ihrem Wettkampf ab. Die Ruderin hatte sich von rechtem Gedankengut stets distanziert.

"Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht", sagte Drygallas künftiger oberster Vorgesetzter Manfred Nielson, Inspekteur der Streitkräftebasis, der Welt. Seine Mitarbeiter hätten mehrere Gespräche mit ihr geführt. "Wir haben ihr gesagt, dass wir Klarheit brauchen und dass sie sich uns gegenüber öffnen muss", sagte Nielson.

Die Ruderin habe bei der Bundeswehr das normale Einstellungsverfahren durchlaufen. Alle zuständigen Fachverbände hätten ihre Bewerbung unterstützt. "Nach der ganzen eher unübersichtlichen Gemengelage wollten wir aber die Begleitumstände noch einmal genauer hinterfragen", sagte Nielson. Im Moment gebe es keinen Grund, an Drygallas demokratischer Einstellung zu zweifeln.

Drygalla hatte zuvor auch Unterstützung vom Deutschen Ruderverband (DRV) und vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) erhalten. "Für uns ist entscheidend, wie sie selber denkt und handelt und nicht, welche Gesinnung ihr Umfeld oder ihr Freund vertreten", hatte DOSB-Generaldirektor Michael Vesper der Welt erklärt.