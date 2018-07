Paris (dpa) - Im Dauerstreit innerhalb des deutschen Davis-Cup-Teams steht ein klärendes Gespräch unmittelbar bevor. Sowohl der Deutsche Tennis Bund als auch Philipp Kohlschreibers Management bestätigten, dass dies «direkt nach» dem derzeitigen Masters-Series-Turnier in Paris vorgesehen sei.

Dort war Kohlschreiber im Einzel in der ersten Runde ausgeschieden und trat am Dienstag mit seinem Davis-Cup-Kollegen Florian Mayer im Doppel an. «Unser Plan ist weiterhin, dass wir das mit Philipp Kohlschreiber und Patrik Kühnen klären», sagte DTB-Sprecher Oliver Quante und betonte mit Blick auf die Bundestrainer-Frage: «Es gibt keinen Plan B.» Kohlschreibers Manager Stephan Fehske sprach von einem bevorstehenden Gespräch zwischen dem besten deutschen Profi und DTB-Präsident Karl-Georg Altenburg. Ob es auch zu einem Dialog zwischen Kohlschreiber und Kühnen kommt, ist offen.

«Das Präsidium um Karl-Georg Altenburg, Stephan Brune und Charly Steeb bemüht sich intensiv in Einzelgesprächen, mit den Spielern und dem Teamchef einen gangbaren und stabilen Weg für die kommenden Jahre zu finden. Unser aller Primärziel ist es, mit dem bestmöglichen Team nach Argentinien zu gehen», erklärte Fehske. Dort tritt das deutsche Davis-Cup-Team Anfang Februar 2013 zur Erstrunden-Partie an.