Prag (AFP) Tschechiens Präsident Vaclav Klaus hat die Idee der Entwicklung einer Bankenunion als "Unsinn" bezeichnet. "Die Bankenunion ist Unsinn. Ihr einziges Ziel ist es, den Status quo in jeder Hinsicht zu ändern", sagte der euroskeptische Politiker am Montag bei einem Seminar in Prag. Die Bankenunion werde zu neuen Finanztransfers in Europa führen, ohne dass diese politischen Entscheidungen folgten und öffentlicher Kontrolle unterlägen.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.