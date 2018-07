Tunis (AFP) Der tunesische Blogger und Oppositionelle Sofiane Chourabi ist am Dienstag wegen Trunkenheit und Erregung öffentlichen Ärgernisses zu einer Geldstrafe in Höhe von 104 Dinar (52 Euro) verurteilt worden. Dieselbe Strafe erhielt sein Freund, der Journalist Mehdi Jelassi, wie Chourabi der Nachrichtenagentur AFP sagte. Der Blogger bezeichnete das Urteil als politisch motiviert und kündigte an, dass er in Berufung gehen werde.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.