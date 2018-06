Den Haag (AFP) Vor dem UN-Tribunal für Ex-Jugoslawien hat am Dienstag der Berufungsprozess des früheren jugoslawischen Generalstabschefs Momcilo Perisic begonnen. Der vorsitzende Richter Theodor Meron erklärte zum Auftakt des auf einen Tag angesetzten Verfahrens, Perisic habe in 17 Punkten Widerspruch gegen seine Verurteilung eingelegt. Dessen Anwalt Novak Lukic sagte, er sei vollständig von der Unschuld seines Mandanten überzeugt. Die Verantwortung für die ihm zur Last gelegten Verbrechen sei nicht "über jeden Zweifel erhaben" nachgewiesen worden.

