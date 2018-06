New York/Berlin (dpa) - Die Zahl der Todesopfer des Wirbelsturms «Sandy» ist nach CNN-Angaben auf 13 gestiegen. Wie CNN meldete, traf ein Ast nach Polizeiangaben im US-Staat Pennsylvania einen achtjährigen Jungen und tötete ihn. Zuvor waren schon bei New York zwei Kinder in einem Haus von einem herabstürzenden Ast erschlagen worden.

