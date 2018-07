Washington (AFP) Der Atommeiler Salem 1 am Delaware River im US-Bundesstaat New Jersey ist am Dienstag im Zusammenhang mit dem schweren Wirbelsturm "Sandy" abgeschaltet worden. Wie der Betreiberkonzern PSEG mitteilte, waren zuvor vier der sechs Wasserkreislaufpumpen ausgefallen. Der Nachbarreaktor in Hancocks Bridge arbeite normal.

