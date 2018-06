New York (AFP) Die vom Wirbelsturm "Sandy" ausgelösten Überschwemmungen haben im Norden des Bundesstaates New Jersey am Dienstag einen Dammbruch ausgelöst. Die Wassermassen bedrohten nahe gelegene Städte, wie der Polizeichef der Ortschaft Little Ferry im Sender CNN sagte. Rettungskräfte brachten demnach Anwohner aus Häusern in Sicherheit.

