Paris (AFP) Die Regierung in Paris hat den USA wegen der Zerstörungen durch den Wirbelsturm "Sandy" jede erdenkliche Hilfe angeboten. Außenminister Laurent Fabius brachte am Dienstag in Paris seine Solidarität mit der Bevölkerung in den USA zum Ausdruck, die wie zuvor die Menschen in der Karibik "besonders schwierige Stunden" durchleben müssten. Er rief zugleich alle Franzosen in den USA zu höchster Vorsicht auf; sie sollten die Anweisungen der Behörden befolgen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.