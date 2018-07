New York (AFP) Der Hurrikan "Sandy" hat in New York zur Explosion eines Umspannwerkes geführt. Bilder auf der Internetplattform YouTube zeigten einen riesigen Feuerball, der nach der Explosion im Osten von Manhattan aufstieg. Nach Angaben des Betreibers Con Edison waren danach 230.000 Menschen im südlichen Teil von Manhattan ohne Strom. Insgesamt saßen demnach fast 500.000 der 8,2 Millionen Einwohner New Yorks in der Nacht zum Dienstag im Dunkeln. Firmenchef John Miksad sagte, es könne zwischen drei Tagen und einer Woche dauern, bis die Stromversorgung wieder vollständig hergestellt sei.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.