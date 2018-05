New York (dpa) - Mindestens zehn Menschen sind allein in New York beim Durchzug von Wirbelsturm «Sandy» ums Leben gekommen. Das sagte Bürgermeister Michael Bloomberg auf einer Pressekonferenz. Der Sturm hatte in der Millionen-Metropole massive Schäden angerichtet und das öffentliche Leben weitgehend lahmgelegt. Die New Yorker Verkehrsbetriebe sprachen von der schwersten Zerstörung in der 108-jährigen Geschichte der U-Bahn.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.